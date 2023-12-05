С 2024-го мигрантам будет сложнее попасть в Великобританию и найти там работу

Власти Великобритании решили резко сократить постоянно растущий поток мигрантов. Для этого правительство приняло закон, который сделает их жизнь в стране тяжелее и, как следствие, менее привлекательной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во-первых, попасть в Королевство им станет намного сложнее, так как условия для получения визы будет ужесточены. Во-вторых, даже преодолев это препятствие, перед ними станет другая проблема – трудоустройство. Потому что разрешения на работу будут выдаваться очень ограниченно. Кроме того, работодателей обяжут каждому сотруднику-иностранцу на 50 % поднять минимальную зарплату. Это должно отбить у них желание нанимать мигрантов. Новый закон вступит в силу в 2024 году и, по расчетам правительства, сократит число легальных иммигрантов в Королевство на 300 тысяч человек в год.