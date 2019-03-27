С 2021 года в Евросоюзе откажутся от перехода на летнее и зимнее время

Новости Франции. Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. В последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут в марте 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь каждая из 28 стран, которые входит в ЕС, должна будет самостоятельно определиться, по какому времени – летнему или зимнему – будет жить. К апрелю 2020 года страны обязаны сообщить о своем решении Еврокомиссии. Затем, чтобы не нарушать работу единого рынка, государства согласуют свои действия.