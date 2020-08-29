С 1 сентября Венгрия закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

Новости Венгрии. Возвращение к локдауну. Венгрия первой в Евросоюзе закрывает границы для иностранных граждан. Решение принято на фоне распространения коронавируса и вступит в силу 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новым правилам, попасть в страну смогут лишь отдельные группы иностранцев. Какие именно, пока не сообщается.

Между тем граждане Венгрии, находящиеся за рубежом, при въезде на родину должны предоставить два отрицательных теста на COVID-19. В противном случае им придется пройти двухнедельный карантин.