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С 1 сентября Венгрия закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

29 августа 2020 13:57
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Новости Венгрии. Возвращение к локдауну. Венгрия первой в Евросоюзе закрывает границы для иностранных граждан. Решение принято на фоне распространения коронавируса и вступит в силу 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 сентября Венгрия закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса-1

Согласно новым правилам, попасть в страну смогут лишь отдельные группы иностранцев. Какие именно, пока не сообщается.

Между тем граждане Венгрии, находящиеся за рубежом, при въезде на родину должны предоставить два отрицательных теста на COVID-19. В противном случае им придется пройти двухнедельный карантин.

С 1 сентября Венгрия закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса-4

Новые ограничительные меры, введенные с целью не допустить завоза инфекции из-за границы, будут действовать в стране как минимум месяц.

# Коронавирус # Фотофакт

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