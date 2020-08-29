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С 1 сентября белорусам при поездке в Египет нужно сдать тест на коронавирус. Где его можно сделать?

29 августа 2020 19:02
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Новости Беларуси. Белорусы, направляющиеся на отдых в Египет, должны иметь при себе сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые правила, которые начнут действовать с 1 сентября, распространяются на всех иностранных граждан, прибывающих в эту арабскую республику.

С 1 сентября белорусам при поездке в Египет нужно сдать тест на коронавирус. Где его можно сделать?-1

С 1 сентября белорусам при поездке в Египет нужно сдать тест на коронавирус. Где его можно сделать?-3

Своевременно пройти тестирование в Минске белорусы могут по двум адресам: в офисе туристической компании в Минске, а также в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Услуга для наших туристов бесплатная. Все затраты берут на себя турфирмы.

С 1 сентября белорусам при поездке в Египет нужно сдать тест на коронавирус. Где его можно сделать?-6

Египет возобновил авиасообщение 1 июля. С этого момента в стране уже отдохнули более 100 тысяч иностранцев. Большинство из приезжих – белорусы, украинцы, венгры, сербы и швейцарцы.

# Коронавирус # Фотофакт

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