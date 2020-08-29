С 1 сентября белорусам при поездке в Египет нужно сдать тест на коронавирус. Где его можно сделать?

Новости Беларуси. Белорусы, направляющиеся на отдых в Египет, должны иметь при себе сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые правила, которые начнут действовать с 1 сентября, распространяются на всех иностранных граждан, прибывающих в эту арабскую республику.

Своевременно пройти тестирование в Минске белорусы могут по двум адресам: в офисе туристической компании в Минске, а также в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Услуга для наших туристов бесплатная. Все затраты берут на себя турфирмы.