Rzeczpospolita: более 60 процентов поляков отрицательно оценивают действия Дуды

United Surveys сообщает об отрицательных результатах в оценках эффективности работы президента Польши Анджея Дуды, передает Rzeczpospolita.

Согласно результатам опроса, 27,6% респондентов негативно оценивают работу польского президента, считая ее «довольно плохой». Еще 34,7% опрошенных уверены, что глава государства справляется со своими функциями «определенно плохо».

В общем, 62,3% участников опроса придерживаются негативного мнения о работе президента. Только 34,1% респондентов высоко оценили действия Анджея Дуды.

В исследовании, проводившемся с 9 по 11 июня, приняли участие 1 000 поляков.