Прямой эфир

Rzeczpospolita: более 60 процентов поляков отрицательно оценивают действия Дуды

27 июня 2023 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

United Surveys сообщает об отрицательных результатах в оценках эффективности работы президента Польши Анджея Дуды, передает Rzeczpospolita.

Согласно результатам опроса, 27,6% респондентов негативно оценивают работу польского президента, считая ее «довольно плохой». Еще 34,7% опрошенных уверены, что глава государства справляется со своими функциями «определенно плохо». 
В общем, 62,3% участников опроса придерживаются негативного мнения о работе президента. Только 34,1% респондентов высоко оценили действия Анджея Дуды.

В исследовании, проводившемся с 9 по 11 июня, приняли участие 1 000 поляков.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша получила партию американских танков Abrams – 14 единиц прибыли в порт Щецина
27 июня 2023 08:42

Польша получила партию американских танков Abrams – 14 единиц прибыли в порт Щецина

Axios: Блинкен приказал сотрудникам Госдепа не обсуждать попытку мятежа в России
27 июня 2023 08:13

Axios: Блинкен приказал сотрудникам Госдепа не обсуждать попытку мятежа в России

InfoBRICS: Польша провоцирует Германию и наносит удар своему союзнику по НАТО
27 июня 2023 07:46

InfoBRICS: Польша провоцирует Германию и наносит удар своему союзнику по НАТО