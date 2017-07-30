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Рядом с полицейским участком в столице Сомали взорвался автомобиль: более 10 человек пострадали

30 июля 2017 10:42
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Новости Сомали. Мощный взрыв прогремел в столице Сомали. Как сообщают местные СМИ, в самом центре Могадишо взорвался автомобиль. Более 10 человек пострадали, несколько в тяжелом состоянии.

Рядом с полицейским участком в столице Сомали взорвался автомобиль: более 10 человек пострадали-1

Трагедия произошла рядом с полицейским участком. Облака дыма можно наблюдать практически из любой точки города. На месте взрыва работает полиция.

# Взрыв

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