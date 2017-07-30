Рядом с полицейским участком в столице Сомали взорвался автомобиль: более 10 человек пострадали

Новости Сомали. Мощный взрыв прогремел в столице Сомали. Как сообщают местные СМИ, в самом центре Могадишо взорвался автомобиль. Более 10 человек пострадали, несколько в тяжелом состоянии.
Новости Сомали. Мощный взрыв прогремел в столице Сомали. Как сообщают местные СМИ, в самом центре Могадишо взорвался автомобиль. Более 10 человек пострадали, несколько в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла рядом с полицейским участком. Облака дыма можно наблюдать практически из любой точки города. На месте взрыва работает полиция.