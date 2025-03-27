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Ряд европейских стран отвергают план главы Еврокомиссии по перевооружению

27 марта 2025 06:02
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Ряд европейских стран отвергают план главы Еврокомиссии по перевооружению. В частности, от инициативы Урсулы фон дер Ляйен отказываются власти Испании, Италии и Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряд европейских стран отвергают план главы Еврокомиссии по перевооружению-2

Эти страны, как отмечают СМИ, не согласны с программой Брюсселя по увеличению оборонных расходов за счет кредитов, поскольку опасаются увеличения и без того тяжелого долгового бремени. Такая тупиковая ситуация грозит срывом планов Евросоюза по отправке большего количества оружия в Украину. Ранее Фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС на сумму 800 миллиардов евро, который предусматривает заимствование странами объединения до 150 миллиардов.

# Международная политика

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