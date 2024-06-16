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Румыния не допустила делегации Беларуси и России на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ

16 июня 2024 10:38
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В очередной раз европейские чиновники показали уровень своей дипломатии. Румынские власти отказались предоставлять доступ Беларуси и России к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Раду Филип.

Румыния не допустила делегации Беларуси и России на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ-1

Пресс-секретарь отметил, что такое решение румынской стороны основывается на известной и последовательной позиции Бухареста по отношению к Минску и Москве в контексте украинского конфликта. Запретительные меры коснутся всех членов российской и белорусской делегаций, парламентариев и технического персонала. Также он подчеркнул, что против некоторых членов делегаций действуют санкционные ограничения на уровне Евросоюза.

Напомним, заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится с 29 июня по 3 июля в Бухаресте.

# Международная политика

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