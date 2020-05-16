Румыния, Бельгия, Италия. Европейские страны продолжают ослаблять карантин

Новости мира. Европа ослабляет карантин, введенный из-за COVID-19. Так, правительство Словении – первое в Евросоюзе – объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словения объявила о завершении эпидемии, но изоляцию для туристов из-за пределов ЕС сохранила

Отныне в страну могут беспрепятственно попасть граждане всех государств-членов ЕС.