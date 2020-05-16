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Румыния, Бельгия, Италия. Европейские страны продолжают ослаблять карантин

16 мая 2020 11:39
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Новости мира. Европа ослабляет карантин, введенный из-за COVID-19. Так, правительство Словении – первое в Евросоюзе – объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словения объявила о завершении эпидемии, но изоляцию для туристов из-за пределов ЕС сохранила

Отныне в страну могут беспрепятственно попасть граждане всех государств-членов ЕС.

Румыния, Бельгия, Италия. Европейские страны продолжают ослаблять карантин-1

Ограничения здесь продолжались более двух месяцев, а жертвами COVID-19 стали 103 человека.

Румыния, Бельгия, Италия. Европейские страны продолжают ослаблять карантин-4

Режим чрезвычайного положения прекращен и в Румынии. Постепенно к обычной жизни возвращается и Бельгия. В одном из ее районов – Фландрии – возобновились занятия в школах.

Румыния, Бельгия, Италия. Европейские страны продолжают ослаблять карантин-7

Гражданам Италии (государства, которое одним из первых в Старом Свете приняло удар пандемии) с 3 июня разрешено свободно перемещаться внутри страны. В отдельных регионах запрет на перемещения планируют снять уже 18 мая. Ранее в Италии приступили к работе заводы, магазины возобновят торговлю с понедельника.

# Коронавирус # Фотофакт

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