Руководители сгоревшего в Харькове дома престарелых будут находиться под стражей до 22 марта

Новости Украины. В украинском Харькове арестовали руководителей сгоревшего дома престарелых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 43-летняя женщина и ее муж будут находиться под стражей до 22 марта без права внесения залога.
Новости Украины. В украинском Харькове арестовали руководителей сгоревшего дома престарелых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 43-летняя женщина и ее муж будут находиться под стражей до 22 марта без права внесения залога.
Напомним, пожар произошел в двухэтажном здании, которое было незаконно переоборудовано в дом для престарелых. Жертвами происшествия стали 15 человек.
В Украине объявлен национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых в Харькове
Во время заседания руководитель пансионата просила прощения у родственников погибших. Подозреваемых обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.