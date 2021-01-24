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Руководители сгоревшего в Харькове дома престарелых будут находиться под стражей до 22 марта

24 января 2021 12:05
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Новости Украины. В украинском Харькове арестовали руководителей сгоревшего дома престарелых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 43-летняя женщина и ее муж будут находиться под стражей до 22 марта без права внесения залога.

Руководители сгоревшего в Харькове дома престарелых будут находиться под стражей до 22 марта-1

Напомним, пожар произошел в двухэтажном здании, которое было незаконно переоборудовано в дом для престарелых. Жертвами происшествия стали 15 человек.

В Украине объявлен национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых в Харькове

Руководители сгоревшего в Харькове дома престарелых будут находиться под стражей до 22 марта-4

Во время заседания руководитель пансионата просила прощения у родственников погибших. Подозреваемых обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.

# Пожар # Фотофакт

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