Рождество отмечают в европейских странах. Для пожилых жителей Венгрии даже организовали виртуальный тур

А вот одно из любимых занятий на праздник – обмен подарками – проходит только сегодня. Приобрести символические презенты можно в том числе на ярмарках. Посещают их все, независимо от возраста. Для пожилых жителей Венгрии, которые не могут отправиться на прогулку, даже организовали виртуальный тур. VR-гарнитуры помогают буквально пройти между торговыми рядами с пряниками и елочными игрушками. Радуют аналогичные ярмарки и британцев. Посетили выставку-продажу ремесел в том числе члены королевской семьи.

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