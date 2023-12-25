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Рождество отмечают в европейских странах. Для пожилых жителей Венгрии даже организовали виртуальный тур

25 декабря 2023 11:08
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Масштабно отмечают Рождество европейские страны. Концерты, ярмарки и спектакли развернулись на главных площадях разных городов. 24 декабря верующие отметили канун Рождества – сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождество отмечают в европейских странах. Для пожилых жителей Венгрии даже организовали виртуальный тур-1

А вот одно из любимых занятий на праздник – обмен подарками – проходит только сегодня. Приобрести символические презенты можно в том числе на ярмарках. Посещают их все, независимо от возраста. Для пожилых жителей Венгрии, которые не могут отправиться на прогулку, даже организовали виртуальный тур. VR-гарнитуры помогают буквально пройти между торговыми рядами с пряниками и елочными игрушками. Радуют аналогичные ярмарки и британцев. Посетили выставку-продажу ремесел в том числе члены королевской семьи.

Миллионы верующих по всему миру отмечают Рождество. Какие мероприятия пройдут в Вифлееме? Читайте здесь.

# Праздничные даты

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