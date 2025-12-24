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Рождественский танк был замечен на улицах польского города Забже

24 декабря 2025 05:41
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Милитаристские амбиции Польши достигли своей предельной формы – танк стал рождественским атрибутом. Немецкий «Леопард», сверкая праздничными огнями, прокатился по улицам города Забже, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественский танк был замечен на улицах польского города Забже-2

Идею вывести танк на мирную улицу одобрила местная полиция, выдав на это официальное разрешение. Бронемашина, изначально призванная ломать, давить и стрелять, по словам организаторов, должна была подарить радость гражданам. Однако смотреть на такую трату денег налогоплательщики могут разве что сквозь слезы. Да и мишурой прикрыть реальные намерения не получится. Танк в очередной раз напомнил полякам о том, что мнимая угроза с Востока не дремлет и поэтому милитаризация страны должна быть принята как данность.

# Польша

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