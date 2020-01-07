Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах

Рождество Христово отмечают миллионы православных по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно главные мероприятия проходят в Вифлееме – в базилике Рождества Христова.

По преданию, этот храм был построен на том самом месте, где на свет появился Спаситель. Прошедшей ночью здесь собрались сотни верующих.