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Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах

07 января 2020 12:25
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Рождество Христово отмечают миллионы православных по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно главные мероприятия проходят в Вифлееме – в базилике Рождества Христова.

По преданию, этот храм был построен на том самом месте, где на свет появился Спаситель. Прошедшей ночью здесь собрались сотни верующих.

Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах-1

Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах-3

В России главная торжественная служба прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Праздничное богослужение провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах-6

Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах-8

Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах-10

Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах-12

География празднования Рождества велика. В Грузии в этот день традиционно устраивают шествие «Алило». Крестный ход объединяет представителей духовенства и детей.

Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах-15

Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах-17

Рождество Христово в Греции – один из общенациональных праздников. Греки ходят в гости к родственникам, знакомым и соседям, напевая рождественские песни.

Рождественские богослужения проходят по всему миру. Показываем, как празднуют в разных странах-20

В Румынии в этот день пекут рождественские калачи в виде восьмерки. А праздничная трапеза обязательно включает в себя голубцы и долму.

# Церковные праздники # Фотофакт

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