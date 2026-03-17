Рост криминала и сокращение полиции осложняют ситуацию в Нидерландах

Нидерланды столкнулись со всплеском организованной преступности, особенно в районах у границ с Германией и Бельгией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидером антирейтинга стал Херлен. Там сообщения о подозрительной деятельности поступают куда чаще, чем в среднем по королевству. За последние годы численность полицейских в городе сократилась примерно на 30 сотрудников, что осложняет борьбу с преступностью. Сделки с наркоторговцами происходят прямо на улицах, а статистика фиксирует рост незаконного оборота оружия и вовлечение в теневой бизнес молодежи.