Рост госдолга США вышел из-под контроля

Рост госдолга Соединенных Штатов вышел из-под контроля. С таким заявлением выступили представители Института международных финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост госдолга Соединенных Штатов вышел из-под контроля. С таким заявлением выступили представители Института международных финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономисты уточняют, что американская система в скором времени может просто рухнуть из-за огромных долгов. Дефицит бюджета США более чем в два раза превышает нехватку денег в Великобритании, еврозоне, Канаде и Японии вместе взятых. Такая ситуация стала возможной из-за постоянных микрозаймов правительства.