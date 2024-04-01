Рост госдолга США вышел из-под контроля

Экономисты уточняют, что американская система в скором времени может просто рухнуть из-за огромных долгов. Дефицит бюджета США более чем в два раза превышает нехватку денег в Великобритании, еврозоне, Канаде и Японии вместе взятых. Такая ситуация стала возможной из-за постоянных микрозаймов правительства.