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Рост госдолга США вышел из-под контроля

01 апреля 2024 06:12
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Рост госдолга Соединенных Штатов вышел из-под контроля. С таким заявлением выступили представители Института международных финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост госдолга США вышел из-под контроля-1

Экономисты уточняют, что американская система в скором времени может просто рухнуть из-за огромных долгов. Дефицит бюджета США более чем в два раза превышает нехватку денег в Великобритании, еврозоне, Канаде и Японии вместе взятых. Такая ситуация стала возможной из-за постоянных микрозаймов правительства.

# Экономический кризис # Новости США

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