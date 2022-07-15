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Рост цен подрывает бизнес в Южной Корее

15 июля 2022 07:15
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Новости Южной Кореи. Рост цен подрывает бизнес и в Южной Корее. Только за первые полгода в стране закрылись более тысячи пекарен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост цен подрывает бизнес в Южной Корее-1

Самую значимую роль здесь сыграла стоимость муки. Ее цена увеличилась вдвое. Мешок в 20 килограммов стоит почти 23 доллара. Подорожали и другие ингредиенты – масло и сахар. В результате прибыль пекарен не превышает 10 %. В то время как ранее составляла более 30. Единственный вариант в такой ситуации – поднимать собственные цены. Однако и это не является спасением. Так как в стране падает покупательная способность населения. Инфляция достигла самого высокого показателя за последние 20 лет и составила 6 %.

# Экономический кризис # Фотофакт

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