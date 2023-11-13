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Россиян, эвакуированных из сектора Газа, доставили в Каир

13 ноября 2023 06:06
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В Каир этой ночью доставлена группа россиян, эвакуированных из сектора Газа. Это 70 человек, в египетскую столицу их перевезли на автобусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиян, эвакуированных из сектора Газа, доставили в Каир-1

Людей разместили в одном из отелей. Стало известно, что новая группа россиян примерно из 90 человек для эвакуации из сектора Газа утверждена всеми сторонами.

# Международная политика # Фотофакт

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