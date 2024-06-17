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Россия впервые за почти два года обошла США по экспорту газа в Европу

17 июня 2024 07:42
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В мае Москва превзошла Вашингтон по объему газовых поставок в Европу, невзирая на то, что региональные страны пытаются отказаться от российского топлива. Об этом пишет РИА Нвоости.

По информации аналитической компании ICIS, в прошлом месяце на долю поставок газа и СПГ из России пришлось 15 % от всего объема импорта ЕС, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а на американский сжиженный природный газ - 14 %.

Такая картина объясняется «разовыми факторами», но Москва, как ожидается, сможет поставить СПГ по Северному морскому пути в Азию летом.

# Международная политика

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