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Россия впервые применила 3-тонную бомбу в зоне СВО

21 июня 2024 06:31
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Под Харьковом российские войска в первый раз использовали авиационную бомбу ФАБ-3000 с блоком контроля и корректировки, сообщает журналист Bild Юлиан Репке. Об этом пишет РИА Новости.

Он сослался на видео, опубликованное в интернете. Впрочем, пока официального доказательства этой информации нет. 

В марте Минобороны России объявило о начале массового производства авиабомб ФАБ-3000. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, эта бомба обладает значительной разрушительной силой и может быть применена для штурма укрепленных районов. А благодаря новым технологиям она становится практически высокоточным оружием.

# Международная политика

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