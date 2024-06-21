Россия впервые применила 3-тонную бомбу в зоне СВО

Под Харьковом российские войска в первый раз использовали авиационную бомбу ФАБ-3000 с блоком контроля и корректировки, сообщает журналист Bild Юлиан Репке. Об этом пишет РИА Новости.

Он сослался на видео, опубликованное в интернете. Впрочем, пока официального доказательства этой информации нет.

В марте Минобороны России объявило о начале массового производства авиабомб ФАБ-3000. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, эта бомба обладает значительной разрушительной силой и может быть применена для штурма укрепленных районов. А благодаря новым технологиям она становится практически высокоточным оружием.