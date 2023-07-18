Россия предотвратила новые атаки на Крым: уничтожены 28 украинских беспилотников

Новости России. Вооруженные силы России уничтожили 28 украинских беспилотников. Минувшей ночью они пытались атаковать Крым, сообщили в Минобороны. По данным российского ведомства, 17 дронов сбили силы ПВО, еще 11 – средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опора повреждена, но транспортное сообщение продолжается – зачем Киев взрывал Крымский мост?

Накануне на Крымском мосту произошел теракт. Погибла семейная пара. 14-летняя девочка получила ранения. К этому моменту она уже в стабильном состоянии, решается вопрос о ее переводе на лечение в Москву. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Фирменный стиль украинского руководства – военный эксперт прокомментировал взрыв Крымского моста.