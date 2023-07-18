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Россия предотвратила новые атаки на Крым: уничтожены 28 украинских беспилотников

18 июля 2023 07:45
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Новости России. Вооруженные силы России уничтожили 28 украинских беспилотников. Минувшей ночью они пытались атаковать Крым, сообщили в Минобороны. По данным российского ведомства, 17 дронов сбили силы ПВО, еще 11 – средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опора повреждена, но транспортное сообщение продолжается – зачем Киев взрывал Крымский мост?

Россия предотвратила новые атаки на Крым: уничтожены 28 украинских беспилотников-1

Накануне на Крымском мосту произошел теракт. Погибла семейная пара. 14-летняя девочка получила ранения. К этому моменту она уже в стабильном состоянии, решается вопрос о ее переводе на лечение в Москву. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Фирменный стиль украинского руководства – военный эксперт прокомментировал взрыв Крымского моста.

Россия предотвратила новые атаки на Крым: уничтожены 28 украинских беспилотников-4

Известны предварительные сроки восстановления инфраструктуры. Запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется к 15 сентября, по двум – к ноябрю. Об этом сообщил вице-премьер России. Пока движение автотранспорта восстановлено в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение возобновлено полностью. Движение через Керченскую переправу открыто для грузового транспорта и пассажирских автобусов.

# Теракт # Фотофакт

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