Прямой эфир

Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов жилых кварталов со стороны ВСУ

10 мая 2023 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Россия призывает страны-участницы и соответствующие структуры ОБСЕ провести процедуру официального разбирательства по поводу систематических и прицельных обстрелов густонаселенных районов со стороны Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей российской делегации на переговорах в Вене.

В своем официальном аккаунте в Twitter представители российской делегации отметили: «Требуем от государств-участников и структур ОБСЕ официальных оценок систематических прицельных обстрелов ВСУ густонаселенных жилых кварталов». Также они заявили, что обстрелы нарушают основные принципы Международного гуманитарного права.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше переименовали Калининград
10 мая 2023 09:45

В Польше переименовали Калининград

Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе
10 мая 2023 09:33

Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе

В Канаде бушуют лесные пожары – более 30 тысяч человек покинули свои дома
10 мая 2023 09:31

В Канаде бушуют лесные пожары – более 30 тысяч человек покинули свои дома