Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов жилых кварталов со стороны ВСУ

Россия призывает страны-участницы и соответствующие структуры ОБСЕ провести процедуру официального разбирательства по поводу систематических и прицельных обстрелов густонаселенных районов со стороны Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей российской делегации на переговорах в Вене.

В своем официальном аккаунте в Twitter представители российской делегации отметили: «Требуем от государств-участников и структур ОБСЕ официальных оценок систематических прицельных обстрелов ВСУ густонаселенных жилых кварталов». Также они заявили, что обстрелы нарушают основные принципы Международного гуманитарного права.