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Россия откроет границы. Но не для всех

08 июня 2020 13:39
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Новости России. Россия выходит из режима «Нельзя». О частичном открытии границ заявили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, чтобы покинуть и въехать, нужны веские обстоятельства: учеба, работа, уход за больными родственниками.  

Россия откроет границы. Но не для всех-1

С 9 июня в Москве отменят график прогулок, а также режим самоизоляции и пропусков.

Начнут работать в обычном режиме парикмахерские и салоны красоты.

Россия откроет границы. Но не для всех-4

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К жизни до пандемии возвращается всё больше государств. 

# Коронавирус # Фотофакт

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