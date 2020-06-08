Россия откроет границы. Но не для всех

Новости России. Россия выходит из режима «Нельзя». О частичном открытии границ заявили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, чтобы покинуть и въехать, нужны веские обстоятельства: учеба, работа, уход за больными родственниками.