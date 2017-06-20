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Россия осудила США из-за сбитого сирийского Су-22 и прекратило с ними взаимодействие

20 июня 2017 07:50
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Новости Сирии. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по поселению на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака. Жертвами бомбардировки стали 12 мирных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия осудила США из-за сбитого сирийского Су-22 и прекратило с ними взаимодействие-1

А на минувшей неделе самолет коалиции сбил сирийский Су-22, который, по мнению американского командования. сбрасывал бомбы на бойцов оппозиционной армии.

Россия осудила США из-за сбитого сирийского Су-22 и прекратило с ними взаимодействие-4

Россия эти действия осудила. Более того, Минобороны прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Это значит, что любые самолеты коалиции западнее Евфрата теперь будут рассматриваться в качестве воздушных целей. В связи с этим Соединенные Штаты в срочном порядке отводят свою авиацию на северо-восток Сирии.

# Фотофакт # Война в Сирии

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