Россия осудила США из-за сбитого сирийского Су-22 и прекратило с ними взаимодействие

Новости Сирии. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по поселению на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака. Жертвами бомбардировки стали 12 мирных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по поселению на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака. Жертвами бомбардировки стали 12 мирных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А на минувшей неделе самолет коалиции сбил сирийский Су-22, который, по мнению американского командования. сбрасывал бомбы на бойцов оппозиционной армии.
Россия эти действия осудила. Более того, Минобороны прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Это значит, что любые самолеты коалиции западнее Евфрата теперь будут рассматриваться в качестве воздушных целей. В связи с этим Соединенные Штаты в срочном порядке отводят свою авиацию на северо-восток Сирии.