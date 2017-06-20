Россия осудила США из-за сбитого сирийского Су-22 и прекратило с ними взаимодействие

Россия эти действия осудила. Более того, Минобороны прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Это значит, что любые самолеты коалиции западнее Евфрата теперь будут рассматриваться в качестве воздушных целей. В связи с этим Соединенные Штаты в срочном порядке отводят свою авиацию на северо-восток Сирии.