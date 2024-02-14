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Россия остановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

14 февраля 2024 09:43
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Российская Федерация приостанавливает выплату ежегодных взносов в Арктический совет, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Ведомство информирует, что «выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена – до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов».

В МИД РФ сообщили, что речь идет о совместных проектах, которые охватывают вопросы сохранения хрупкой экосистемы Заполярья, проведения полярных исследований, морских научных экспедиций, а также процесс по развитию гуманитарных связей, повышению качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера. В ведомстве подчеркнули, что данные задачи стоят перед всеми арктическими государствами.

# Международная политика

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