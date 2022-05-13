Россия останавливает поставки газа в Европу через Польшу

Россия прекращает поставки газа в Европу через Польшу. По заявлению «Газпрома», использование польского участка газопровода Ямал-Европа запрещают введенные Москвой санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого прокачку голубого топлива пришлось остановить. В Варшаве уже обвинили Россию в нарушении контрактов. В свою очередь Москва не довольна действием европейских стран. Они неоднократно нарушали права «Газпрома» как акционера и блокировали их дивиденды. Напомним, ранее Россия приостановила транзит газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа платить за поставки в рублях.