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Россия останавливает поставки газа в Европу через Польшу

13 мая 2022 08:04
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Россия прекращает поставки газа в Европу через Польшу. По заявлению «Газпрома», использование польского участка газопровода Ямал-Европа запрещают введенные Москвой санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия останавливает поставки газа в Европу через Польшу-1

Из-за этого прокачку голубого топлива пришлось остановить. В Варшаве уже обвинили Россию в нарушении контрактов. В свою очередь Москва не довольна действием европейских стран. Они неоднократно нарушали права «Газпрома» как акционера и блокировали их дивиденды. Напомним, ранее Россия приостановила транзит газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа платить за поставки в рублях.

# Международная политика # Фотофакт

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