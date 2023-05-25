Россия объявила пять дипломатов Швеции персонами нон грата и выслала из страны

В качестве ответной меры на высылку пяти российских дипломатов из Швеции Россия объявила персонами нон грата пять шведских диппредставителей, пишет ТАСС.

В их числе также три работника аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Это уже седьмой случай выдворения членов шведской делегации за историю двусторонних отношений.

В 2015 году из Москвы был выслан сотрудник шведского посольства в ответ на враждебные действия Швеции в отношении российского дипломата в Стокгольме.

В 2018 году Россия попросила шведского дипломата покинуть свою территорию в ответ на высылку сотрудника российского посольства в Швеции. В том же году МИД России выслал шведского дипломата после отрицательного решения МИД Швеции по двум российским ходатайствам о выдаче дипломатических виз.