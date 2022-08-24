Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги

Россия направила в МИД Латвии ноту протеста. Причиной стал снос памятника освободителям Риги. Он начался накануне и сразу вызвал недовольство со стороны местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У монумента был организован протест, 14 участников которого в итоге задержаны правоохранителями. Им предъявлены обвинения в административных правонарушениях. Кроме того, недовольство людей вызвало заявление латвийских властей о дальнейшей судьбе монументального комплекса. Все его части будут уничтожены, поскольку «не представляют художественной ценности». Сегодня демонтаж продолжается, центральная часть памятника уже снесена.