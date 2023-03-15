Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

Министерство финансов и Министерство иностранных дел Российской Федерации инициируют приостановку соглашений по налогам с государствами, которые ввели санкции в отношении России.

Соответствующее предложение ведомства направили на рассмотрение президенту РФ Путину, пишет РИА Новости. Введение ограничительных мер только с одной стороны – нарушение норм международного права, и у Российской Федерации есть основания для применения ответных мер, аргументируют в ведомствах. В российском Министерстве финансов обратили внимание, что против страны Западом введены экономические ограничительные меры, в том числе РФ находится в черном списке несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, куда Россию внес Евросоюз.

Приостановить налоговые соглашения с недружественными странами российские ведомства предлагают до момента восстановления нарушенных прав Российской Федерации.