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Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

15 марта 2023 13:08
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Министерство финансов и Министерство иностранных дел Российской Федерации инициируют приостановку соглашений по налогам с государствами, которые ввели санкции в отношении России. 

Соответствующее предложение ведомства направили на рассмотрение президенту РФ Путину, пишет РИА Новости. Введение ограничительных мер только с одной стороны – нарушение норм международного права, и у Российской Федерации есть основания для применения ответных мер, аргументируют в ведомствах. В российском Министерстве финансов обратили внимание, что против страны Западом введены экономические ограничительные меры, в том числе РФ находится в черном списке несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, куда Россию внес Евросоюз. 

Приостановить налоговые соглашения с недружественными странами российские ведомства предлагают до момента восстановления нарушенных прав Российской Федерации.  

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# Международная политика # Новости России

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