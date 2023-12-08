Россия, Китай и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН

Израильские войска продолжают продвигаться вглубь Газы, бронетехника уже на центральной площади города. Сегодня, 8 декабря, ударам подвергся лагерь беженцев Нусейрат. В результате атаки погибли пять человек. Под огнем израильских самолетов также оказалась больница в центральной части Газы. Появились сообщения о задержании армией еще нескольких человек. По заявлениям ЦАХАЛ, это боевики ХАМАС, которые не оказали сопротивления и сдались. В свою очередь арабские медиа утверждают, что заложники – мирные жители. Израильские войска продолжают продвигаться вглубь Газы, бронетехника уже на центральной площади города.