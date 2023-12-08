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Россия, Китай и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН

08 декабря 2023 08:19
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Россия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с эскалацией ситуации в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия, Китай и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН-1

Израильские войска продолжают продвигаться вглубь Газы, бронетехника уже на центральной площади города. Сегодня, 8 декабря, ударам подвергся лагерь беженцев Нусейрат. В результате атаки погибли пять человек. Под огнем израильских самолетов также оказалась больница в центральной части Газы. Появились сообщения о задержании армией еще нескольких человек. По заявлениям ЦАХАЛ, это боевики ХАМАС, которые не оказали сопротивления и сдались. В свою очередь арабские медиа утверждают, что заложники – мирные жители. Израильские войска продолжают продвигаться вглубь Газы, бронетехника уже на центральной площади города.

Россия, Китай и ОАЭ запросили срочное заседание Совбеза ООН-4

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается 2 месяца. За это время его жертвами стали более 18 тысяч человек, при этом около 90 % из этого числа – жители Палестины.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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