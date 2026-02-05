Прямой эфир

Россия и Украина договорились об обмене пленными

05 февраля 2026 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во время второго дня переговоров в Абу-Даби делегации США, Украины и России договорились об обмене пленными. Он пройдет впервые за последние пять месяцев. Стороны передадут друг другу 314 человек. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия и Украина договорились об обмене пленными-2

Он отметил, что еще предстоит проделать большую работу. Однако дипломатический путь разрешения конфликта приносит ощутимые результаты. Переговоры будут продолжены. Напомним, первый раунд встречи рабочей группы по украинскому вопросу с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате. 

# Россия # Украина # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Макрон намерен позвонить Путину – ТАСС
05 февраля 2026 13:38

Макрон намерен позвонить Путину – ТАСС

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157
05 февраля 2026 12:31

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157

Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с РФ
05 февраля 2026 12:18

Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с РФ