Россия и Украина договорились об обмене пленными

Во время второго дня переговоров в Абу-Даби делегации США, Украины и России договорились об обмене пленными. Он пройдет впервые за последние пять месяцев. Стороны передадут друг другу 314 человек. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он отметил, что еще предстоит проделать большую работу. Однако дипломатический путь разрешения конфликта приносит ощутимые результаты. Переговоры будут продолжены. Напомним, первый раунд встречи рабочей группы по украинскому вопросу с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате.