Россия и Украина договорились об обмене пленными

Во время второго дня переговоров в Абу-Даби делегации США, Украины и России договорились об обмене пленными. Он пройдет впервые за последние пять месяцев. Стороны передадут друг другу 314 человек. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.