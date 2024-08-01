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Россия и США провели обмен заключенными в Турции – в сделке числится и Рико Криегер

01 августа 2024 17:38
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Россия и Соединенные Штаты 1 августа провели один из самых масштабных обменов заключенными в аэропорту Анкары. Всего в сделке числятся 26 человек. Среди них также и гражданин Германии Рико Криегер, ранее помилованный Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия и США провели обмен заключенными в Турции – в сделке числится и Рико Криегер-1

Для операции по обмену в столицу Турции прибыли два самолета из России. Весь процесс был проведен при посредничестве национальной разведывательной организации Турции. Среди заключенных, которых обменяли, – американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и морской пехотинец Пол Уилан, отбывающие 16-летние сроки за шпионаж, российский диссидент Илья Яшин, приговоренный к восьми с половиной годам за дискредитацию российской армии, а также офицер ФСБ Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.

# Международная политика

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