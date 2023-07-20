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Россия и Китай начали учения военно-морского флота в Японском море

20 июля 2023 10:43
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В Японском море стартовали учения военно-морского флота России и Китая. Москва задействует в тренировках большие противолодочные корабли и корветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия и Китай начали учения военно-морского флота в Японском море-1

Китай представит эсминцы, сторожевые корабли и судна комплексного снабжения. Также к маневрам с двух сторон привлекут более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе истребители-перехватчики и противолодочные самолеты и вертолеты. В ходе тренировок моряки отработают конвоирование кораблей, их охрану и оборону, а также обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве.

Завершатся учения 23 июля. Предыдущие совместные маневры Москвы и Пекина состоялись в конце декабря 2022 года.

# Военные учения # Фотофакт

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