Россия и Китай начали учения военно-морского флота в Японском море

В Японском море стартовали учения военно-морского флота России и Китая. Москва задействует в тренировках большие противолодочные корабли и корветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай представит эсминцы, сторожевые корабли и судна комплексного снабжения. Также к маневрам с двух сторон привлекут более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе истребители-перехватчики и противолодочные самолеты и вертолеты. В ходе тренировок моряки отработают конвоирование кораблей, их охрану и оборону, а также обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве.