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Российское посольство в Вильнюсе забросали коктейлем Молотова

08 апреля 2024 09:14
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В здание российского посольства в Вильнюсе две ночи подряд кидали бутылки с зажигательной смесью, сообщили в департаменте полиции Литвы. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье около 02:15 по московскому времени неизвестные напали на здание посольства РФ в Вильнюсе, забросав его коктейлями Молотова.

В понедельник около 02:46 произошло второе подобное вторжение. В результате атаки была повалена стена здания, ущерб сейчас оценивается. В настоящий момент ведется поиски подозреваемого и проводится предварительное следствие по статье о порче чужого имущества, совершенной общественно опасным способом.

# Международная политика

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