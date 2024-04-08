Российское посольство в Вильнюсе забросали коктейлем Молотова

В здание российского посольства в Вильнюсе две ночи подряд кидали бутылки с зажигательной смесью, сообщили в департаменте полиции Литвы. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье около 02:15 по московскому времени неизвестные напали на здание посольства РФ в Вильнюсе, забросав его коктейлями Молотова.

В понедельник около 02:46 произошло второе подобное вторжение. В результате атаки была повалена стена здания, ущерб сейчас оценивается. В настоящий момент ведется поиски подозреваемого и проводится предварительное следствие по статье о порче чужого имущества, совершенной общественно опасным способом.