Снайпер группировки ВС РФ «Юг» рассказал о странном поведении украинских бойцов. У воюющих на стороне ВСУ солдат отсутствует инстинкт самосохранения, так быть не должно. Слова российского бойца приводит РИА Новости.

По его словам, происходили нетипичные для солдат ситуации, когда бойцы ВСУ выходили безоружными, без защитной экипировки и просто шли. Снайпер отметил, со стороны создавалось впечатление, что украинские военные находятся под воздействием каких-то препаратов. Так в условиях боевых действий солдаты себя не ведут.

О случаях наркомании среди воющих на стороне ВСУ сообщали украинские пленные. В январе 2023 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что Минобороны располагает данными о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и запрещенных препаратов.