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Российский МиГ-31 предотвратил нарушение границы РФ бомбардировщиками США

25 марта 2024 07:30
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Российский самолет МиГ-31 пресек попытку двух бомбардировщиков США B-1B совершить нарушение российской границы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Воздушную цель засекли над акваторией Баренцева моря и опознали как пару бомбардировщиков B-1B. По мере сближения с МиГ-31 самолеты США изменили направление и ушли в сторону от линии границы.

Российский истребитель успешно вернулся на базу, и граница не была нарушена. В ведомстве отмечается, что полет проходил в соответствии с международными правилами.

# Граница

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