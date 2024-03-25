Российский МиГ-31 предотвратил нарушение границы РФ бомбардировщиками США

Российский самолет МиГ-31 пресек попытку двух бомбардировщиков США B-1B совершить нарушение российской границы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Воздушную цель засекли над акваторией Баренцева моря и опознали как пару бомбардировщиков B-1B. По мере сближения с МиГ-31 самолеты США изменили направление и ушли в сторону от линии границы.

Российский истребитель успешно вернулся на базу, и граница не была нарушена. В ведомстве отмечается, что полет проходил в соответствии с международными правилами.