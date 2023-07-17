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Российский МИД сделал заявление после атаки на Крымский мост

17 июля 2023 14:29
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Новости России. Все попытки оторвать Крым от остальной части России заведомо невыполнимы. С таким заявлением выступил российский МИД после атаки на крымский мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский МИД сделал заявление после атаки на Крымский мост-1

В ведомстве отметили, что заявления Киева подтверждают причастность к теракту политического руководства и спецслужб Украины. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Их дочь получила ранения средней тяжести. Движение железнодорожного транспорта уже возобновлено, паромная переправа со стороны Краснодарского края также работает.

Власти Крыма развернули больше 30 пунктов временного размещения для туристов. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Вечером Владимир Путин проведет совещание по ситуации.

# ЧП # Владимир Путин # Новости России # Фотофакт

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