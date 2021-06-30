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Российский корабль «Прогресс МС-17» доставит на МКС провизию и оборудование

30 июня 2021 09:20
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Новости России. Успешный запуск: ракета-носитель «Союз- 2.1а» вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-17», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский корабль «Прогресс МС-17» доставит на МКС провизию и оборудование-1

Судно доставит на Международную космическую станцию запасы топлива и газов. Среди прочего на борту корабля – ресурсная аппаратура, оборудование для научных экспериментов, а также продовольствие и питьевая вода.

Российский корабль «Прогресс МС-17» доставит на МКС провизию и оборудование-4

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция. В составе экипажа и наш соотечественник Олег Новицкий. Стыковка корабля со станцией намечена на 2 июля.

# Космос # Олег Новицкий # Фотофакт

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