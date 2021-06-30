Российский корабль «Прогресс МС-17» доставит на МКС провизию и оборудование

Новости России. Успешный запуск: ракета-носитель «Союз- 2.1а» вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-17», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно доставит на Международную космическую станцию запасы топлива и газов. Среди прочего на борту корабля – ресурсная аппаратура, оборудование для научных экспериментов, а также продовольствие и питьевая вода.