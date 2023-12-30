Российский истребитель Су-35 дал бой авиации ВСУ

Истребитель Су-35 прикрыл российские бомбардировочные самолеты в зоне СВО от воздушных атак самолетов ВС Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Пилот Су-35 сообщает, что им была получена боевая задача, подразумевавшая прикрытие российской ударной группы. Задание было успешно выполнено в полном объеме. «Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку», – пояснил летчик.

Как отмечается, далее противник ушел от авиагруппы ВС РФ, прервав исполнение своего задания.