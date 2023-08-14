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Российский истребитель подняли для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

14 августа 2023 13:29
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Истребитель Миг-29 в понедельник, 14 августа, поднимался на перехват воздушного судна ВВС Норвегии, которое направлялось в сторону Российской Федерации, информирует РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Самолет патрульной авиации Р-28 «Пасейдон» военно-воздушных сил Норвегии российским истребителем был обнаружен над Баренцевым морем. После приближения истребителя РФ, норвежский самолет развернулся. В Минобороны Российской Федерации проинформировали, что нарушение границы не произошло.

# Международная политика

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