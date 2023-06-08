Российский дрон «Ланцет» уничтожил систему ПВО НАТО IRIS-T

Российскими Вооруженными силами была уничтожена радиолокационная станция IRIS-T SLM, которая являлась частью зенитно-ракетного комплекса, поставленного Германией в Украину. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы, на которых запечатлены последствия атаки, проведенной российскими беспилотными летательными аппаратами «Ланцет».

В октябре 2022 года ФРГ передала украинской стороне первую систему IRIS-T SLM. В этой системе применяются усовершенствованные ракеты «воздух-воздух» IRIS-T с инфракрасной самонаводящейся головкой. Они могут обнаруживать и поражать цели, которые не поддаются воздействию новейших термических ловушек. Они используются современными военными самолетами для самообороны. IRIS-T SLM имеет дальность пуска 40 км и высоту досягаемости 20 км.