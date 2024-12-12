Российские военные взяли под свой контроль Зарю в ДНР

Российские войска группировки «Центр» взяли под свой контроль поселок Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Кроме того, в районах Дзержинска, Щербиновки, Миролюбовки и Шевченко российскими военными было нанесено огневое поражение ВСУ, в результате которого были уничтожены живая сила и техника. Также в ведомстве отмечают, что было отражено 9 контратак ВС Украины.

В ходе боевых действий противник, как сообщает Минобороны РФ, потерял до 390 человек и технику, в том числе один танк и польскую САУ «Краб».