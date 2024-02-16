Российские военные включают похоронный марш для ВСУ в зоне СВО

Для деморализации украинских солдат российские военные в зоне СВО включают похоронный марш. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По рассказам командира с позывным Дед, военные РФ занимаются подрывом морально-психологического состояния противника.

«Мы включали звук тяжелой гусеничной техники... похоронный марш на протяжении пяти часов», – рассказал военный.

Станция действует на расстоянии до пяти километров. Дед утверждает, что украинцы легко поддаются воздействию. Они слышат звонки на трех языках, включая и английский, так как среди них есть и иностранные наемники. Группа «Центр» считает, что звуковая трансляция помогает вести информационную работу и воздействует на украинцев, ставших жертвами обмана своих начальников.