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Российские военные включают похоронный марш для ВСУ в зоне СВО

16 февраля 2024 10:28
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Для деморализации украинских солдат российские военные в зоне СВО включают похоронный марш. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По рассказам командира с позывным Дед, военные РФ занимаются подрывом морально-психологического состояния противника.

«Мы включали звук тяжелой гусеничной техники... похоронный марш на протяжении пяти часов», – рассказал военный.

Станция действует на расстоянии до пяти километров. Дед утверждает, что украинцы легко поддаются воздействию. Они слышат звонки на трех языках, включая и английский, так как среди них есть и иностранные наемники. Группа «Центр» считает, что звуковая трансляция помогает вести информационную работу и воздействует на украинцев, ставших жертвами обмана своих начальников.

# Международная политика

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