Прямой эфир

Российские военные уничтожили второй британский танк Challenger 2 в зоне СВО

09 сентября 2023 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российскими военными был уничтожен еще один британский танк Challenger 2 в Запорожской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

ВСУ не смогут откатить подбитую технику из-за ее колоссального веса. Британская машина с точки зрения броневой мощи никак себя не проявляет, добавил врио губернатора. Соединенное Королевство поставила Украине 14 танков Challenger 2.

Страны Запада по-прежнему продолжают осуществлять поставку оборудования и вооружения, но Москва утверждает, что это лишь затягивает конфликт.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
В Марокко землетрясение, много погибших и пострадавших
09 сентября 2023 10:35

В Марокко землетрясение, много погибших и пострадавших

Датские военные обучают ВСУ на танках Leopard из музея
09 сентября 2023 10:23

Датские военные обучают ВСУ на танках Leopard из музея

Bloomberg: Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить условия России по зерновой сделке
09 сентября 2023 09:44

Bloomberg: Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить условия России по зерновой сделке