Российскими военными был уничтожен еще один британский танк Challenger 2 в Запорожской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

ВСУ не смогут откатить подбитую технику из-за ее колоссального веса. Британская машина с точки зрения броневой мощи никак себя не проявляет, добавил врио губернатора. Соединенное Королевство поставила Украине 14 танков Challenger 2.

Страны Запада по-прежнему продолжают осуществлять поставку оборудования и вооружения, но Москва утверждает, что это лишь затягивает конфликт.