Российские военные сбили две американские ракеты ATACMS

Министерство обороны РФ впервые сообщает о ликвидации двух американских ракет ATACMS, пишет РИА Новости.

Ведомство информирует, что российскими военными за 24 часа был осуществлен перехват двух оперативно-тактических ракет ATACМS, одной зенитной ракеты С-200, двух противорадиолокационных ракет HARM, двух реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов Америки.

Также войсками противовоздушной обороны сбиты два истребителя МиГ-29, принадлежащие ВСУ, штурмовик Су-25, учебно-боевой самолет Л-39 на территориях районов Красноармейска в ДНР, Казачьих Лагерей в Херсонской области, в Синельниково в Днепропетровской области. Также в зоне специальной военной операции осуществлен перехват 51 БПЛА.

Ранее Белый дом давал подтверждение передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACМS с дальностью применения до 165 километров.