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Российские военные нашли пропавшую машину полка «Азов» «Азовец»

05 апреля 2024 13:48
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В Луганске российские военнослужащие нашли бронированную машину «Азовец», которая принадлежала украинскому полку «Азов». Об этом пишет РИА Новости.

«Азовец», созданный в 2015 году как городская танкетка, оценивался в 5 миллионов долларов. Но после того, как на нем были установлены переговорные камеры вместо средств наблюдения, машину угнали и спрятали.

Найти его помогли военные по наводке местного населения. Согласно словам представителя военного ведомства, это наглядный образец нерационального расточительства бюджетных средств.

# Оружие и боеприпасы

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