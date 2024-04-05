Российские военные нашли пропавшую машину полка «Азов» «Азовец»

В Луганске российские военнослужащие нашли бронированную машину «Азовец», которая принадлежала украинскому полку «Азов». Об этом пишет РИА Новости.

«Азовец», созданный в 2015 году как городская танкетка, оценивался в 5 миллионов долларов. Но после того, как на нем были установлены переговорные камеры вместо средств наблюдения, машину угнали и спрятали.

Найти его помогли военные по наводке местного населения. Согласно словам представителя военного ведомства, это наглядный образец нерационального расточительства бюджетных средств.