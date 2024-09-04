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Российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВС Украины в Полтаве

04 сентября 2024 11:25
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ВС России ударили по учебно-тренировочному центру ВС Украины в Полтаве, пишет ТАСС.

Так, 3 сентября текущего года ВС РФ произвели высокоточный удар по зданию, где располагался 179-й объединенный учебно-тренировочный центр Вооруженных сил Украины. Сообщается, что на территории учебно-тренировочного центра находились иностранные инструкторы, занимающиеся подготовкой специалистов связи. Также в данном учебном центре проходили обучение операторы беспилотников, принимавшие участие в осуществлении атак по гражданским объектам РФ.

# Международная политика

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