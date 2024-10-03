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Российские силы ПВО за ночь сбили 113 украинских дронов в 4 регионах РФ

03 октября 2024 07:29
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Силы ПВО РФ за ночь в Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областях сбили 113 украинских дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что над Старым Осколом сбит один аппарат, в результате чего пострадал местный житель. Обломки повредили окна, крыши, фасады и заборы трех домов, а также один автомобиль. 

ВСУ систематически наносят удары по регионам РФ с использованием беспилотников, но большинство из них успешно перехватываются системами ПВО.

# Оружие и боеприпасы

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