В районе Волновахи на юге Донецкого направления два боевика из группировки «Восток» вступили в успешное противоборство с восьмью украинскими солдатами и заняли укреплённые пункты ВСУ, сообщает Министерство обороны Украины. Об этом пишет РИА Новост.

В результате боя в плен попало несколько бойцов. Штурмовики, действуя небольшими группками и двигаясь короткими сериями, успешно провели боевую разведку и зачистку позиций врага под командованием командира с позывным Саваль. Они старались незаметно подойти к противнику с тыла, так как украинские солдаты всегда держат наготове беспилотные аппараты.

В Минобороны подчеркивают, что десантные отряды находятся в постоянной боевой готовности и проводят ежедневные учения, в ходе которых отрабатываются разные сценарии, способные помочь в реальном бою.