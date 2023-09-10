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Российские самолёты уничтожили у острова Змеиный три катера ВСУ

10 сентября 2023 08:10
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Три десантных катера Вооруженных сил Украины, направлявшиеся в Крым, уничтожены вблизи острова Змеиный, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

Украинские катера с десантом были ликвидированы в ночь на 10 сентября неподалеку от острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота.

Минобороны РФ сообщает, что очередная попытка Киева высадить десант в Крыму была успешно пресечена самолетами в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.

# Международная политика

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