Российские самолёты уничтожили у острова Змеиный три катера ВСУ

Три десантных катера Вооруженных сил Украины, направлявшиеся в Крым, уничтожены вблизи острова Змеиный, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

Украинские катера с десантом были ликвидированы в ночь на 10 сентября неподалеку от острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота.

Минобороны РФ сообщает, что очередная попытка Киева высадить десант в Крыму была успешно пресечена самолетами в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.