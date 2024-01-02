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Российские ПВО сбили четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду

02 января 2024 11:34
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Российские системы ПВО отбили атаку четырех воздушных целей над Белгородом. По предварительной информации, пострадал один человек, сообщает ТАСС.

«Над Белгородом и Белгородской областью были сбиты четыре воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы проводят расследование. По предварительным данным, пострадал один человек: мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей», – проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также, как отметил мэр Белгорода Валентин Демидов, повреждения получили частные дома и автомобили.

# Международная политика

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